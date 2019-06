Man (44) overleden na schermutseling met ‘Carapilsbende’ aan Ieperse station Lieven Samyn

17 juni 2019

22u52 80 Ieper De 44-jarige man uit Ieper die donderdagavond levensgevaarlijk gewond raakte bij een schermutseling aan het station van Ieper is aan zijn verwondingen overleden. Dat zegt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Ieper. Dankzij camerabeelden konden de betrokkenen, leden van de ‘Carapilsbende’, al geïdentificeerd worden maar een hoofdverdachte wordt nog opgespoord.

De woordenwisseling en schermutseling tussen Vincent Van Cayseele en enkele anderen gebeurden in de nacht van donderdag op vrijdag in de buurt van het Ieperse station. Daarbij kwam het slachtoffer met zijn fiets ten val. Hij viel met zijn hoofd hard op het asfalt, maar kon zelf opnieuw recht krabbelen en naar huis rijden. Ver moest hij niet, want met zijn moeder woont hij aan de achterkant van het station, op slechts enkele honderden meter van de plaats van het incident. Thuis vertelde hij aan zijn moeder wat hem was overkomen en kroop vervolgens in bed.

Vrijdagochtend bleek zijn toestand verslechterd en belde zijn moeder de hulpdiensten. Een mugteam en ziekenwagen snelden ter plaatse, dienden de eerste zorgen toe en voerden Vincent naar het Jan Ypermanziekenhuis. Daar bleef hij tot maandag in coma met een schedelbreuk en hersenbloeding. Maar uiteindelijk overleed hij aan zijn verwondingen.

Na de vaststelling van de ernstige verwondingen in het ziekenhuis is de politie een onderzoek gestart. Camerabeelden aan het station maakten ondertussen al één en ander duidelijk. Ze leverden de identificatie op van de betrokkenen, die deel uitmaken van wat wel eens smalend als de ‘Carapilsbende’ wordt omschreven. Het gaat immers om mannen die vaak met een goedkoop blikje bier rond het station samentroepen. De hoofdverdachte wordt nog actief opgespoord om te verhoren.