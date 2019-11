Maaldestedestraat weer open op 16 november Christophe Maertens

13 november 2019

10u20 0 Ieper In Zillebeke zal de Maaldestedestraat op 16 november weer opengaan voor het verkeer.

“Op dit moment zijn er werken ter hoogte van de Maaldestedestraat en de Zandvoordestraat aan de gang”, zegt bevoegd schepen Ives Goudeseune. “Plaatselijk zijn de straten onderbroken voor verkeer. In de Maaldestedestraat is de bovenbouw in afwerking en op 16 november gaat de straat opnieuw open. Ook in de Zandvoordestraat is bovenbouw in afwerking, intussen werd hier al een gedeelte in asfalt voorzien.”