Maaldestedestraat krijgt nieuwe voetpaden Christophe Maertens

10 december 2019

12u21 1 Ieper Ieper gaat enkele voetpaden heraanleggen in Zillebeke. Het gaat om een paar stroken in de Maaldestedestraat.

Deze week start een aannemer met de heraanleg van de voetpaden en opritten in de straat. “Als alles vlot verloopt, zijn de werken eind december klaar. De bewoners krijgen een brief in de bus met wat extra uitleg. Het stadsbestuur stelt alles in het werk om het ongemak tot een minimum te herleiden”, zegt schepen Ives Goudeseune.