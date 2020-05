Lyceum opent na gedwongen coronapauze opnieuw de deuren Christophe Maertens

29 mei 2020

Ieper Na de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad dat ook het tweede middelbaar vandaag opnieuw mocht opstarten, trokken 120 leerlingen van het Ieperse Lyceum sinds lang weer naar school. De directie nam een hele batterij maatregelen om alles veilig te laten verlopen. "Thuis begon ik het toch wat lastig te krijgen, eerlijk gezegd."

Vandaag vrijdag openden voor 120 scholieren uit het tweede middelbaar opnieuw de schoolpoorten van het Lyceum in Ieper. Niet alleen voor de jongeren, maar vooral voor directie en personeel waren de afgelopen dagen heel zenuwslopend. “Het vergde veel denkwerk om alles te organiseren”, zegt directeur Hilde Uytterschaut. “In totaal komen voor de rest van het schooljaar 240 leerlingen bij ons opnieuw les volgen. Die worden verdeeld in vier groepen van 60 scholieren. Vandaag (vrijdag, nvdr) beginnen er 60 in de voormiddag en 60 in de namiddag.”

“Ik heb de indruk dat de leerlingen wel blij zijn dat ze opnieuw mogen beginnen, maar dat het toch niet gemakkelijk is. Ze moeten een mondmasker aandoen, ze moeten op hun plaats blijven, ze mogen geen knuffel geven aan hun vrienden. Het is niet zoals het voorheen was. Ook voor ons niet. Alleen al dat masker, het is heel onpersoonlijk, maar het moet, niets aan te doen.”

Zitplaats aangewezen

“Wij hebben een eenrichtingssysteem uitgewerkt in de school”, aldus directeur Uytterschaut. “Aan de binnenkant van de speelplaats is een zone voor de lagere school gemaakt. Dat is in normale omstandigheden onze speelplaats, maar de leerlingen gaan die nu niet gebruiken. In de pauzes blijven ze gewoon in de klas.”

“De scholieren komen allemaal binnen langs de fietspoort. Daar staat een opvoeder klaar met een rugspuit vol ontsmettingsvloeistof. Daarmee worden de handen van de leerlingen ontsmet. Ze moeten onmiddellijk naar hun klas en daar wassen ze hun handen met water en zeep. Ze krijgen een zitplaats aangewezen, zodat eerst leerlingen achteraan de klas plaatsnemen. Er zijn banken en meubels weggenomen, om wat meer ruimte te creëren in de lokalen. Ook binnen werken we met eenrichtingsverkeer. De leerlingen moeten kleurpijlen volgen en kunnen op die manier niet de verkeerde kant uitlopen. De jongeren en hun ouders kregen allemaal een mail met een draaiboek. De leerlingen kregen twee dagen geleden een extra mail met gegevens over hun lokaal en welke toiletten er daaraan gekoppeld zijn. Gelukkig is de structuur van onze school tamelijk eenvoudig. In elk blok hebben we twee deuren en zo kunnen we telkens een deur voor de ingang en een deur voor de uitgang gebruiken. Op die manier zorgen we ervoor dat het overal eenrichtingsverkeer is.”

Online-opdrachten

Giotto Lowagie (14) is een jongeman uit Langemark die vandaag voor het eerst sinds lang weer de school binnenkomt. “Het is anders dan normaal, dat is zeker”, klinkt het. “Iedereen draagt een mondmasker en je moet je handen ontsmetten. Het is een aanpassing. Ik ben wel bij dat het opnieuw school is, thuis begon ik het wat lastig te krijgen, eerlijk gezegd. Je kreeg wel online-opdrachten en dat was allemaal goed georganiseerd, maar het vergde toch wat zelfdiscipline.”

Voor de directeur is nog koffiedik kijken hoe volgend jaar zal lopen. “We zouden nu volop bezig moeten zijn met het voorbereiden van volgend schooljaar, maar dat gaat niet. We weten immers nog niet op welke manier de school zal kunnen opstarten.”