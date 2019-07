Looptocht in bruidskledij Christophe Maertens

16 juli 2019

09u47 0 Ieper In Ieper wordt er op zondag 29 september gelopen in bruidskledij.

De Runaway Bride start om 14 uur op het Esplanadeplein in Ieper. De loop eindigt in de Tempelstraat 27 bij de winkel Bruidsmode Els Lucienne. Het opzet is 3 kilometer te lopen of te wandelen in trouwkledij of met trouw accessoires. Inschrijven kost 15 euro. Na de loop is er een receptie.