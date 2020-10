Lokaalmarkt Ieper opent in ’t Groenhuis Christophe Maertens

09u49 3 Ieper In ‘t Groenhuis in Ieper opent op 14 oktober de Lokaalmarkt Ieper. Hier bieden boeren en producenten uit de streek elke woensdag een breed aanbod verse voedingsproducten aan. Naast vlees, groenten en zuivel worden op de Lokaalmarkt brood, fruit en chocolade aan de man gebracht.

“De grootste troef van de Lokaalmarkt is de kwaliteit van de producten”, aldus verantwoordelijke Dieter Valentin. “Zo bevat ons brood geen meelverbeteraars en zijn onze zuivelproducten puur natuur. Met de Lokaalmarkt willen we mensen samenbrengen. Er is een bar met lokale dranken en we voorzien een aparte ruimte voor kinderen, waar ze onder begeleiding kunnen spelen.” Dieter Valentin wil in ‘t Groenhuis in de Meenseweg ook andere initiatieven toelaten, zoals coworking voor zelfstandigen en een microbrouwerij. “De brouwerij zal in de loop van 2021 worden opgestart. Het bier zal gebrouwen worden in de oude kelder, met het drinkbare grondwater uit de steenput”, aldus Dieter. “Mijn doel is om met ‘t Groenhuis gezond en lokaal eten te stimuleren.” Het initiatief kan rekenen op subsidies.

Lokaalmarkt Ieper vindt elke woensdag tussen 15 en 19 uur plaats in ‘t Groenhuis aan de Meenseweg 169 in Ieper. Meer info op www.lokaalmarkt.be.