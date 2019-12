Lionsclub Ieper-Poperinge viert zijn zestigste verjaardag Christophe Maertens

02 december 2019

22u46 2 Ieper De Lionsclub Ieper-Poperinge bestaat 60 jaar en dat werd gevierd. “De spirit van de clubleden, die zich vrijwillig en belangeloos inzetten voor deze projecten, wordt gedragen door het internationale motto van Lions Club: ‘we serve’.”

“60 jaar geleden ontving Lionsclub Ieper-Poperinge haar ‘Charter’. In september 1959 werd de club opgericht door wijlen Robert van den Boogaerde en enkele trouwe vrienden. Initieel gestart met 15 leden, telt de club vandaag 46 leden”, zegt Jan Hermans. “In die 60 jaar zette de Ieperse vereniging zich met veel overgave in voor de kansarmen en zorgbehoevenden in de regio.”

In 2009 ontving Lionsclub Ieper-Poperinge een legaat van 2 Ieperse zussen, Lucienne en Jacqueline Deryckere. “Hun wens was dat de club deze schenking zou aanwenden voor de minderbedeelden in het Ieperse. Met de medehulp van andere donoren kocht de club een pand aan in Het Perron, doopte het onder de naam ‘Huis Deryckere’ en stelde het kosteloos ter beschikking van sociale verenigingen. In het Huis wordt een wekelijkse voedselbedeling georganiseerd voor een 200-tal hulpbehoevende gezinnen”, aldus Hermans. “Daarnaast steunt de vereniging heelwat lokale en internationale projecten. De nodige fondsen komen er dankzij de inzet van de leden. Zij organiseren hiervoor verschillende evenementen, zoals een zomerse ‘canard koerse’ of een ontspannende oldtimerrit. In december is er in Het Perron een optreden van de groep ‘Scala & Kolacny brothers’, een event georganiseerd in samenwerking met serviceclub Zonta uit Ieper. De spirit van de clubleden, die zich vrijwillig en belangeloos inzetten voor deze projecten, wordt gedragen door het internationale motto van Lions Club: ‘we serve’.” Op 21 november vond in zaal Yperley een jubileumfeest plaats.