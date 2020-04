Lions Club Ieper- Poperinge en Heuvelland schenken 700-tal mondmaskers aan Eerstelijnszone Christophe Maertens

22 april 2020

08u01 0 Ieper Lions club Ieper-Poperinge en Lions Club Heuvelland hebben een 700-tal mondmaskers aan de Eerstelijnszone Westhoek geschonken. Die verdeelt de maskers volgens noden bij de zorg- en welzijnsinstellingen in de eerste lijn. “Vooral bij gezinszorgers is er een hoge nood aan beschermingsmateriaal.”

De Eerstelijnszone Westhoek is opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Deze effectieve en kwalitatieve eerste lijn zet de burger centraal en is toegankelijk is voor iedereen. In de zone Westhoek werken 9 steden en gemeenten hierin samen: Heuvelland, Houthulst, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke.

Voorzitter Eerstelijnszone Westhoek dokter Pol Sansen: “Wij zijn heel blij met deze schenking”, zegt huisarts Pol Sansen, voorzitter Eerstelijnzone Westhoek. “Eerder hielpen we al mee met de opzet van het schakelzorgcentrum in Mesen. Intussen ziet het ernaar uit dat dit centrum niet meteen zal moeten opengaan, want de ziekenhuizen konden de situatie voorlopig opvangen. Toch proberen we verder continuïteit te geven in de eerstelijnszorg. Mondmaskers zijn daarin heel belangrijk.”