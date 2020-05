Lingerie Marie heropent na brand in pop-up winkel op boogscheut van uitgebrande vestiging: “Met volle moed ertegenaan.” LSI

08 mei 2020

15u32

Bron: LSI 0 Ieper In het centrum van Ieper opent Lingerie Marie maandag ruim anderhalve maand na een verwoestende brand een pop-up winkel. Op een steenworp van de uitgebrande winkel in de Boterstraat nemen Inge Foulon en haar team hun intrek in een leegstaand pand. De getroffen skateshop Area 51 start maandag een uitverkoop met “vurige kortingen” in de inderhaast opgeknapte winkel. “Met hernieuwde moed gaan we er opnieuw tegenaan”, aldus Inge Foulon van Lingerie Marie.

De geplande heropening van de winkels maandag komt voor beide uitbaatsters nog meer dan voor collega’s als een godsgeschenk. In dezelfde week als alle winkels door de coronamaatregelen de deuren moesten sluiten, werden zowel Area 51 als Lingerie Marie in de Boterstraat in de nacht van 21 op 22 maart getroffen door een brand. Het vuur ontstond op de eerste en tweede verdieping van een historisch pand boven Area 51 en zorgde ook in de winkel voor flink wat rook- en waterschade. Uitbaatster Sophie Van Gheluwe was van plan om er in mei ook privé haar intrek te nemen en liet er renovatiewerken op de verdiepingen uitvoeren. Wellicht zorgde een kortsluiting aan een oplader van een werkmachine voor het vuur.

Ruim anderhalve maand later, met de geplande heropening van de winkels in het verschiet, heropent Area 51 de deuren voor een uitverkoop. “Met vurige kortingen”, lacht Sophie een beetje groen. “De winkel is volledig opgekuist en wat opgeknapt. Er zullen artikelen worden verkocht die de brand wél overleefden. Na de uitverkoop zal de winkel op de huidige locatie opnieuw dicht gaan voor ingrijpende herstellingen.”

Pop-up lingeriewinkel

Het aanpalende pand van Lingerie Marie bleef aanvankelijk gespaard maar enkele uren later zorgde een heropflakkering van de brand er voor dat ook dat werd vernield. Het dak stortte in en de verdieping en lingeriewinkel liepen ernstige brand- en waterschade op. Zaakvoerster Inge Foulon had de winkel pas in december overgenomen. “De moed was ons aanvankelijk wat in de schoenen gezakt”, geeft ze toe. “Maar ondertussen zijn we opnieuw gemotiveerd om her op te starten. Een moeilijke beslissing maar ook voor de medewerkers belangrijk. In een leegstaand pand op huisnummer 30 zullen we maandag een pop-up winkel openen. Met voornamelijk nieuwe collecties en nog enkele stockartikelen uit de winkels in Westrozebeke, Wervik of Gits. En met de nodige afstands- en ontsmettingsregels in de strijd tegen het coronavirus natuurlijk. We zijn blij dat we opnieuw aan de slag kunnen. Tijdens die hele periode van verplichte sluiting verdubbelde de webshop wel in omzet maar dat kan het verlies van de verkoop in de winkels niet opvangen.”

Wanneer er voor Lingerie Marie sprake zal zijn van een terugkeer naar het getroffen pand is onduidelijk.