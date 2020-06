Lindebomen in de Boomgaardstraat blijven staan, mits een extreem zorgvuldig uitvoering van de werken Christophe Maertens

30 juni 2020

16u54 0 Ieper De 4 lindebomen in de Boomgaardstraat zullen de rioleringswerken wellicht overleven. Het stadsbestuur trekt daarvoor extra budget uit.

In fase 5 van de grote collectorwerken die momenteel in Ieper bezig zijn komt het tweede deel van de Boomgaardstraat aan de beurt. Het wegdek wordt opengebroken en er komen nieuwe rioleringen. In dat deel van de straat staan 4 grote lindebomen. Even werd gevreesd dat die zouden verdwijnen, maar dat blijkt niet het geval. “Uit het rapport van de bomenexpert die werd aangesteld bleek dat de bomen met een stamomtrek tussen 1.85m en 3m kunnen behouden blijven mits extreem zorgvuldig uitvoeren van de werken”, zegt schepen van Openbaar Domein Ives Goudeseune (sp.a). “We maakten daarvoor een omschrijving op met wat er allemaal moet gebeuren en de financiële meerkost. Hoe de toestand van de wortels er in werkelijkheid uitziet, zullen we pas zien tijdens de uitvoering, namelijk als de grond rond de wortels wordt weggezogen.”

Marktfunctie

De lindebomen hebben niet alleen een natuurlijke functie, ze zijn ook onderdeel van de Ieperse geschiedenis. Wat nu de Boomgaardstraat is, heette vroeger de Oude Botermarkt. Dit verwijst naar laatst genoemde marktfunctie van de straat. Rond 1800 werd deze straat nog de Groene Lindestraat genoemd, wellicht naar de toen aanwezige beplanting. “De lindebomen werden aangeplant na de herstelwerken aan de Ieperlee, die daar rond 1920 een nieuwe overwelving kreeg”, verduidelijkt schepen Onroerend Erfgoed Philip Bolle (sp.a). “De oude lag iets meer oostwaarts, net onder de gebouwen van Bellegodshuis. Dit zijn waarschijnlijk de enige overlevende exemplaren van de vele ‘straatbomen’ die in de herstelperiode na WO I werden aangeplant.”

Stadsplanners

Tijdens de Tweede Wereldoorlog sneuvelden veel stadsbomen als brandhout. Veel bewoners hadden toen een nijpend tekort aan steenkool. Vanaf de jaren 1960 tot 1970 werden de meeste straatbomen langs de Menenstraat, Rijselstraat, Diksmuidestraat en andere, gerooid in functie van het autoverkeer. De 4 lindebomen op de Boomgaardstraat zijn een uniek restant van de visie bij de stadsplanners die de heropbouw van Ieper uittekenden: er werd toen veel groen in de stad voorzien.