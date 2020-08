Lichte verkeershinder door werken aan verkeerslichten Christophe Maertens

10 augustus 2020

17u04 0 Ieper Aan het kruispunt van Dikkebusseweg met de Oudstrijderslaan in Ieper worden de verkeerslichten geoptimaliseerd. Daardoor zal zal het rechtsafslaande verkeer dat komt van het station en rijdt richting Dikkebus vlotter kunnen doorstromen.

Tussen 17 en 21 augustus staan er wegenwerken gepland in de Dikkebusseweg ter hoogte van het kruispunt met de Oudstrijderslaan. De werken moeten de regeling van de verkeerslichten optimaliseren. Na deze werken zal het rechtsafslaande verkeer dat komt van het station en rijdt richting Dikkebus vlotter kunnen doorstromen. Tijdens de werken zal er wat verkeershinder zijn. Zo zal het niet mogelijk zijn om de Dikkebusseweg in en uit te rijden vanaf de Oudstrijderslaan. Het verkeer op de Oudstrijderslaan zelf blijft mogelijk in beide richtingen. Het verkeer wordt omgeleid via de Capucienenstraat en Poperingseweg en via de Capronstraat en Poperingseweg.