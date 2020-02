Leuk tijdverdrijf tijdens krokusvakantie dankzij Ieperse musea Christophe Maertens

24 februari 2020

08u20 6 Ieper Tijdens deze krokusvakantie staan er leuke activiteiten voor kinderen gepland in het Yper Museum. In het Merghelynck Museum kunnen gezinnen solliciteren voor dienstmeid of lakei.

“De jongste leerlingen Woord van dé Academie Ieper nemen je mee doorheen het museum”, aldus museumcoördinator Sandrin Coorevits. “Deze negenjarigen nemen geen blad voor de mond en vertellen honderduit wat ze denken van ons museum. Het wordt ongetwijfeld een geweldige ervaring voor kinderen met hun ouders of grootouders.”

Na het museumbezoek kunnen de kinderen deelnemen aan een workshop Woord. “Daar leer je hoe je kan goochelen met woorden”, weet de coördinator. Kinderen die niet op hun mondje zijn gevallen en nog op zoek zijn naar een leuke vakantieactiviteit, kunnen nog inschrijven. Het aantal plaatsen is beperkt. Wanneer? Op woensdag 26 februari tussen 13.30 uur en 15 uur en tussen 15 uur en 16.30 uur en ook op zaterdag 29 februari, op dezelfde momenten. De toegang is gratis.

Dienstmeid of lakei

In het Merghelycnk Museum kan heel het gezin solliciteren voor dienstmeid of lakei. Wie dat doet, wordt er opgewacht door iemand van het ervaren personeel. Met enkele leuke opdrachtjes mag de bezoeker bewijzen dat hij of zij uit het juiste hout gesneden is. De opleiding volgen kan nog op woensdag 26 februari, vrijdag 28 februari en zondag 1 maart, telkens om 15 uur. De prijs: 3 euro voor Ieperlingen, 4 euro voor niet-Ieperlingen en gratis voor kinderen jonger dan 7 jaar.

Meer info: www.toerismeieper.be/krokus.