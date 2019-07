Lerares wiskunde schrijft zevende boek Christophe Maertens

15 juli 2019

16u50 0 Ieper Marina Defauw, die les geeft aan het Lyceum in Ieper, heeft haar zevende boek geschreven. In ‘In ruil voor paardenballet’ is de hamvraag hoe ver je kan gaan om je zieke zus te redden.

‘In ruil voor paardenballet’ gaat over een jongen van veertien die zijn lievelingspaard, een hooggeschoolde lippizaner, moet verkopen. Met het geld wil hij zijn doodzieke zus redden. Alleen blijkt er niemand rekening te houden met de eigen wil van het paard. Het boek neemt de lezer mee naar de traditionele paardendressuur van de wereldberoemde Spaanse rijschool. “Warme familiebanden, hechte vriendschappen en de onvoorwaardelijke liefde tussen een jongen en een raspaard vormen de basis voor heel veel spannend leesplezier”, klinkt het.

Marina Defauw werd geboren in 1963 en woont met haar gezin in Bovekerke bij Koekelare. Ze is lerares Wiskunde aan het Lyceum van Ieper, waar ze jarenlang economie gaf. “Lezen is een levenslange passie voor mij”, aldus haar biografie. “Van het ene kwam het andere. Soms dacht ik na het lezen van een boek dat ik het verhaal anders zou hebben aangepakt. En zo groeide mijn grote droom om ooit zelf een boek te schrijven. Het was tenslotte mijn dochter die haar voor ‘De C-brieven’ inspireerde.”

Andere boeken van haar hand zijn: het Robotmeisje uit 2018 en Alle Dagen Donker uit 2017. Ze schrijft mee aan de Junior Monsterboeken.

‘In ruil voor paardenballet’ is net verschenen bij Kramat Uitgeverij en is onder andere te koop in de Standaard Boekhandel. Je kunt het ook online bestellen bij verschillende webwinkels. Meer info via www.marinadefauw.com.