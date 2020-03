Leonidas Ieper is solidair in coronacrisis: “We schenken per kilo gekochte pralines, een kilo aan goede doelen.” Christophe Maertens

30 maart 2020

12u13 8 Ieper Nadat de voorbije dagen steeds meer solidariteitsacties op poten gezet worden, springt chocoladewinkel Leonidas Ieper mee op de kar. Bij iedere kilogram pralines die verkocht wordt, schenkt de winkel 1 kilogram aan mensen uit de zorg en aan de voedselbank. Het Jan Yperman Ziekenhuis en voedselbedeling Op ’t Spoor krijgen elk 500 gram per verkochte kilogram.

“De zorgsector kreunt onder het coronavirus en de mensen die het minder hebben worden ook geraakt. Dat laat ons niet onbewogen”, aldus uitbaters Hans en Stephanie. “Uit sympathie voor de mensen van de zorg en de minderbedeelden beslisten we om een actie op poten te zetten. Elke klant die er een kilogram pralines koopt steunt er op die manier de twee goede doelen mee. Helaas staan we tijdens deze crisis machteloos. Goed zorgen voor elkaar is het enige wat we kunnen doen. Hopelijk dragen we op deze manier ons steentje bij”, klinkt het nog bij zaakvoerder Hans De Groote. De actie loopt nog tot eind april.