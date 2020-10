Ieper

In de schaduw van de Ieperse Lakenhalle vind je Markt 22. Chef Pascal Rogiers, die jarenlang achter het fornuis stond van restaurant Het Moment, baat de zaak uit samen met schoonzoon Alexander Tryssesoone. Vlees was er dé specialiteit van het huis. Maar houdt die reputatie ook stand op het huidige adres? Meer recensies vind je in ons dossier