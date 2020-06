Ieper

De Fonderie in Ieper, te vinden in de voormalige gieterij van Picanol, is een van de bekendere restaurants van Ieper. Ook hier moesten de uitbaters door de coronacrisis overschakelen op takeaway. Aan kwaliteit hoeft het eten echter niet in te boeten: de bestelde gerechten zijn ook thuis even lekker. Lees hier meer over onze restaurantrecensies.