Leidinggevende bij Jules Destrooper besmet met corona VHS

11 september 2020

21u46 0 Ieper Bij koekjesproducent Jules Destrooper heeft een leidinggevende positief getest op Covid-19. Ook een tweede medewerker werd in quarantaine geplaatst.

“De betrokken medewerker is niet meer komen werken van zodra duidelijk was dat hij het virus had opgelopen”, zegt Frédéric De Gezelle, communicatieverantwoordelijke van Biscuiterie Jules Destrooper. “Hij verblijft nu in thuisquarantaine. Dat is ook het geval voor een andere medewerker met wie hij nauw in contact was gekomen. We wachten nu nog op het resultaat van de coronatest die hij onderging.” Volgens De Gezelle wordt de situatie in het bedrijf goed opgevolgd. “Maar tot dusver gaat het om een geïsoleerd geval. Daardoor is de impact op de werking van het bedrijf ook nihil.”