Lego Master Corneel moet nog wat langer doorwerken aan de Lakenhalle Joyce Mesdag

04 oktober 2020

14u34 0 Ieper Corneel Clarys, de Ieperling die meestreed in het VTM-programma LEGO Masters, is in het Yper Museum het Belfort en een deel van de Lakenhalle na aan het Corneel Clarys, de Ieperling die meestreed in het VTM-programma LEGO Masters, is in het Yper Museum het Belfort en een deel van de Lakenhalle na aan het bouwen . Vier dagen konden kijklustigen hem aan het werk zien. Normaal zouden zijn bouwwerken zondag klaar zijn, maar hij liep wat vertraging op. “Voornamelijk omdat ik een aantal stukken heb moeten bestellen in het buitenland, en die zijn iets langer onderweg dan gepland.”

Ingrid Devos en Mark Vandenbossche uit Mechelen kwamen tijdens hun citytripje in Ieper ook even langs. “In ons hotel stelden ze dit voor, toen we vroegen of er nog iets leuks te doen was.” En legofan Bo Altimari uit Ieper kwam dit weekend zelfs twee keer langs. “Ik heb alle afleveringen gezien, en ik had zelfs een klein legocadeautje meegebracht voor Corneel”, vertelt hij.

Het legoproject kadert binnen Feniks2020. Dat initiatief brengt de wederopbouw van de Westhoek na de Eerste Wereldoorlog weer tot leven. Dat gebeurt via expo’s, openluchtactiviteiten, toeristische wandelingen, fietstochten en ook legoworkshops. Het centrale thema daarbij is: Hoe zou jij je dorp heropbouwen?

Meer info via www.ypermuseum.be/legomaster.