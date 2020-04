Leeuw van Bellewaerde met witte vlag en hart voor onze zorgverleners Christophe Maertens

13 april 2020

14u11 0 Ieper De leeuw van Bellewaerde langs de Meenseweg in Ieper draagt een hart en een witte vlag.

Daarmee betuigt het pretpark zijn steun aan de zorgverleners die in de frontlijn strijden tegen corona. Ondertussen blijft Bellewaerde gesloten, maar werken de technische diensten met man en macht verder aan de constructie van de nieuwe familiecoaster Wakala. Het traject werd onlangs volledig afgewerkt.

Recent is er ook een nieuwe amoerluipaard aangekomen in het park die luistert naar de naam Freddo. Het dier is net als zijn soortgenoot Vlada afkomstig uit Tallin Zoo in Estland. Freddo is een mannetje en werd op 3 april zes jaar oud. “Het transport naar Bellewaerde is op een vlotte manier verlopen”, klinkt het. “Freddo heeft zich ondertussen aangepast aan zijn nieuwe omgeving en de verzorgers.”