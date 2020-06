Leeszaal stadsarchief weer open op afspraak Christophe Maertens

09 juni 2020

07u51 0 Ieper De leeszaal van het Ieperse stadsarchief gaat vanaf dinsdag 16 juni weer open op afspraak en met aangepaste openingsuren.

De leeszaal van het stadsarchief, te vinden naast de bib in Ieper, kan bezocht worden op dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagnamiddag. Een bezoek duurt maximaal 2 uur. Het aantal bezoekers dat tegelijk binnen mag is beperkt, waardoor er voldoende ruimte zal zijn om de afstand van 1,5 meter te bewaren. Om een veilig bezoek te garanderen, kan de bezoeker enkel op afspraak in de leeszaal terecht. Dat geldt ook voor een korte vraag of opzoeking. Een afspraak maken kan via modern.archief@ieper.be of telefonisch op 057/23.94.40. Alle praktische info via: archief.ieper.be.