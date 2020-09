Leesgroep Ieperse bibliotheek bestaat een kwart eeuw: “We bespraken al 103 boeken” Christophe Maertens

24 september 2020

17u10 0 Ieper De leesgroep van de Ieperse bibliotheek bestaat 25 jaar. In die kwart eeuw kwamen de leden tot 96 samen en bespraken 103 boeken.

Op donderdag 25 mei 1995 besprak de leesgroep van de Ieperse bibliotheek voor het eerst een boek: De poorten van Damascus van Lieve Joris. De leesgroep begon onder leiding van bibliotheekdeskundige Jean-Luc Vanhove en met ondersteuning van toenmalig bibliothecaris Eddy Barbry. Ondertussen is het 25 jaar later en werden in tijd tot 96 bijeenkomsten gehouden en 103 boeken besproken. In de loop van die kwart eeuw varieerde af en toe de bezettingsgraad en de invulling, maar een constante overheerste: Iedereen is welkom en elke mening telt evenveel. Na bijna 20 jaar lang motor en bezieler te zijn geweest van de leesgroepwerking gaf Jean-Luc Vanhove, eind 2014, de leiding door aan zijn collega Eddy Dewilde. Naar aanleiding van de verjaardag werd een receptie georganiseerd door de leden van de leesgroep, waarbij uiteraard rekening werd gehouden met de coronamaatregelen.