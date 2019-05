Leerlingen maken ‘Klimmuur’ boven frituur Christophe Maertens

09u56 0 Ieper Boven frituur Catpeople op het Vandenpeereboomplein in Ieper is er een tentoonstelling met werkjes van 75 leerlingen van het GO! Technisch Atheneum in Ieper.

“De leerlingen steken veel tijd in hun kunstwerken, maar komen er eigenlijk nooit mee buiten”, aldus leerkracht Nicolas Van Elslander. “Het leek me een goed idee om eens een tentoonstelling te organiseren. De uitbater Waldo Engels van de frituur is een vriend van mij en van het een kwam het ander. Boven het friethuis staan enkele kamers leeg, voor ons de ideale plek voor onze expo. Ik gaf mijn leerlingen de opdracht ‘wat bestel je als je naar de frituur gaat?’. 75 leerlingen knutselden en plateau in elkaar. Het project hete ‘klimmuur’, omdat het net is of je via de plateaus naar boven kan klimmen.” De tentoonstelling is zeker nog te zien tot het einde van het schooljaar. Klanten van de frituur kunnen terwijl ze wachten op hun bestelling ook een kijkje gaan nemen.