Leerlingen maken documentaire over de Heilige Bloedprocessie van Voormezele Christophe Maertens

27 juni 2019

19u28 0 Ieper Met hulp van echte journalisten maakten leerlingen van de lagere school Het Wij-land uit Voormezele de documentaire ‘In het spoor van het Heilig Bloed’. Dat gebeurde in opdracht van het Yper Museum. “Het is een TV-format geworden waar elke kijker van geniet, met een nieuwsanker, studiogasten en een reporter ter plaatse.”

‘In het spoor van het Heilig Bloed’ is een onderdeel van het meerjarige immaterieel cultureel erfgoed-project ‘Stoeten doen Ontmoeten’. “Hiermee zetten we ons in om de rijke tradities als processie, stoeten en optochten in de Westhoek te behouden”, zegt Sandrin Coorevits, coördinator van het Yper Museum. “We hebben ondertussen al ervaringen, ook met kinderen, om een film te maken. Voor de opening van ons museum maakte we al ‘Y’parade’, waaraan 1.400 kinderen meewerkten. Ook hebben we ‘De bietentocht van Sint-Maarten’. We mogen ons dus wel koploper noemen als het om aandacht voor immaterieel cultureel erfgoed gaat.”

Binnenkort zal in het museum de film ‘In het spoor van het Heilig Bloed’ te zien zijn. Die documentaire toont de Heilige Bloedprocessie in Voormezele uit de ogen van de schoolkinderen. “De kinderen op een klassieke manier laten kennismaken met de processie van het dorp had wellicht weinig blijvende indruk gemaakt op hen”, zegt Wouter Sinaeve, medewerker van het Ypermuseum. “Daarom maakten we hen beetje bij beetje warm om een film te maken. De leerlingen verdiepten zich als onderzoeksjournalisten in de mysteries van dit mooie immateriële erfgoed. Ze doorzochten originele bronnen en voerden grondige literatuurstudies.” De leerlingen kregen daarbij wat hulp en niet van de eerste de beste: VRT-journalist Tijs Mauroo, VTW-journalist Tijs Neirynck en communicatiedeskundige Katelijne Vanbeselaere, die voor haar huidige job in Ieper nog werkte bij Radio 2. “In de film zijn leerlingen als nieuwsanker, reporter ter plaatse en interviewer in een studio te zien.” De tien leerlingen en juf Lore Dejonckheere die meewerkten aan de reportage, leerden niet alleen zaken rond journalistiek, maar ook over de Heilige Bloedprocessie zelf, die elk jaar op 16 juni door Voormezele trekt.

“Het was heel leuk om hieraan te mogen meewerken”, zegt Victor Delvoye (11) uit Poperinge. “Ik had als taak om te verkondigen dat de drone niet omhoog kon voor de processie. (De drone die zou filmen moest aan de grond blijven wegens een foutje bij het aanvragen van de toelating, nvdr). Dat uitleggen aan de mensen was nu ook zo moeilijk niet, want ik kon mijn tekst gewoon aflezen van een scherm. Maar ik heb wel veel opgestoken over de processie door mee te werken aan de film. Zelf ben ik dit jaar niet komen kijken, want we zaten thuis net met een feestje, maar ik kijk er wel naar uit om de film te zien.”

“De sterkte van dit project is dat deze methode van werken kan worden gebruikt in andere projecten”, aldus Sandrin Coorevits. “Alle opgedane expertise wordt gedeeld. Scholen, verenigingen en andere musea binnen en buiten de regio kunnen met dit format aan de slag. Ik zelf heb trouwens ook het een en ander opgestoken over het onderwerp van de docu. Het is opmerkelijk dat een heel dorp zo intens bezig is met die processie.”