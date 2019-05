Leerlingen maken docu ‘In het spoor van het Heilig Bloed’ Christophe Maertens

31 mei 2019

11u58 0 Ieper Het Yper Museum en de stad Ieper stellen op 27 juni de première ‘In het Spoor van het Heilig Bloed’ voor, een kid-reportage over de heilige Bloedprocessie van Voormezele.

“De eerste zondag van Pinksteren trekt de Heilige Bloedprocessie door de straten van Voormezele”, aldus de organisatoren. “Naar goede gewoonte schieten alle inwoners van het dorp in actie om er een prachtige optocht van te maken.

Het Yper Museum wil deze mooie traditie in de kijker zetten en vroeg hiervoor de medewerking aan de Vrije Basisschool Het Wij-Land. Juf Lore en haar tien leerlingen kregen een cursus journalistiek, doken het archief in en interviewden mensen met een verhaal. Het resultaat? Een beklijvende, zelfgemaakte kid-reportage!” De première vindt plaats op donderdag 27 juni om 20 uur in O.C. Kasteelwal in Voormezele. Inschrijven via ypermuseum@ieper.be.

Nadien is de documentaire te zien in het Yper Museum.