Leerlingen Heilige Familie herstellen kledij in repair café

22 mei 2019

16u43 0 Ieper De leerlingen van het zevende jaar Modespecialisatie en Trendstudie van de Heilige Familie in Ieper hebben een repair café georganiseerd om kledingstukken van ‘klanten’ te herstellen.

“Het initiatief kadert in het vak Ondernemend-Project”, zegt leraar Rita Lenoor. “De leerlingen stelden zelf voor om in onze schoolwinkel De Link een hersteldienst op poten te zetten. Mensen konden zelf kledingstukken binnen brengen. Het ging van een rits vervangen tot een broek inkorten. We hebben toch wat volk over de vloer gekregen. Het leuke was dat mensen nu eens echt konden zien hoe onze leerlingen te werk gaan en hoe hun broek of trui wordt hersteld. Sommige klanten kropen zelf achter een naaimachine om een handje toe te steken, wat wel fijn was. De leerlingen waren in ieder geval tevreden.”