Leerlingen Heilige Familie en College in isolatie nadat mama positief test op coronavirus Maxime Petit Laurie Bailliu Christophe Maertens

06 maart 2020

11u00 114 Ieper Bij een ouder van een leerling uit de Heilige Familie en een leerling uit het College werd een besmetting met het coronavirus (COVID-19) vastgesteld.

De ouder, een mama uit Heuvelland, krijgt de nodige medische begeleiding. Haar twee zonen, en leerlingen uit de Heilige Familie en het College, werden uit voorzorg voor twee weken in thuisisolatie geplaatst. Dat meldt de directeur van de Heilige Familie, Hans Debel, via het digitale schoolplatform ‘Smartschool’.

Of er een link is tussen de positieve coronatest in het Jan Ypermanziekenhuis is niet duidelijk.

Later meer.