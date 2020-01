Leerlingen Heilig Familie Ieper doen asielzoekers even hun zorgen vergeten Christophe Maertens

28 januari 2020

18u16 3 Ieper Leerlingen van de Heilig Familie in Ieper bezorgden dinsdag de 100 vluchtelingen die in Mesen verblijven een dag die hen even hun zorgen liet vergeten. De asielzoekers konden deelnemen aan een hockeywedstrijd of drumles volgen. Daarnaast waren er klasgesprekken. “Het besef dat wij soms zagen en klagen over futiliteiten, terwijl die mensen hun land ontvluchten en alles moeten achterlaten, maakt toch indruk.”

Sinds 17 december bevinden zich in Peace Village in Mesen zo’n 100 asielzoekers. “Samen met het Rode Kruis proberen we die mensen zinvolle activiteiten te laten doen”, zegt Matti Vandemaele, directeur van Peace Village. “Vandaag (dinsdag, nvdr) gebeurt dat in samenwerking met leerlingen en leerkrachten van de Ieperse school Heilige familie.”

Jan Louagie, leraar Engels, is de voortrekker van het initiatief. “Ik heb een persoonlijke link met het vluchtelingenprobleem. Mijn overgrootvader was hier een eeuw geleden op de vlucht en hij overleefde dat niet. Het vluchtelingenprobleem is momenteel vaak een ver-van-mijn-bedshow. We zien dat op tv en zo, maar daar stopt het.”

Futiliteiten

“Wij hebben een zeer warme huiselijke school en we wilden de problematiek van die mensen wat dichter bij de leerlingen brengen. We deden klasgesprekken en daarbij ging het er emotioneel aan toe. Sommige leerlingen waren zichtbaar aangegrepen. Het besef dat wij soms zagen en klagen over futiliteiten, terwijl die mensen hun land ontvluchten en alles moeten achterlaten, maakt toch indruk. Maar aan de andere kant is het wel fijn: je leert elkaars cultuur kennen.”

De school bood een hele waaier aan initiatieven aan. De afdeling Beeldende Kunsten zette een workshop op poten rond het drukken van grafische maskers en het maken van pins. Onder begeleiding van de sportleerkrachten speelden de vluchtelingen een partij hockey tegen de leerlingen. Anderen leerden dan weer trommelen bij de drumband van de school. “Voor die activiteiten is niet echt een taal nodig”, zegt Jan Louagie, wijzend op de taalkloof tussen leerlingen en de buitenlandse gasten. “Kunst en sport zijn universele talen en dat schept een band”, klinkt het. “Voor onze bezoekers was het heel aangenaam en we gaven ze een warm gevoel, heb ik de indruk.”

Op sleeptouw door de stad

“We leerden een paar woorden Arabisch aan die mensen”, aldus leerlingen Chloe Drucke (17) en Pheline Dereyne (17), die beiden de richting Toerisme volgen. Ze namen samen met enkele klasgenoten twee vluchtelingen mee op sleeptouw door de stad. “We tonen die mensen de belangrijkste dingen in Ieper en geven daarbij wat uitleg”, klinkt het. “Deze voormiddag konden we enkele van die mensen al spreken. We hebben niet echt gevraagd naar hun verhaal, want we wilden ze daar niet opnieuw mee confronteren. De communicatie verliep wel wat stroef, maar het is een leuke en interessante oefening.”

Een van deelnemers aan de gidsbeurt was Omar Hussein Hassan (33) uit Somalië. “Ik ben nu een maand hier in België. Ik ben een beetje verbaasd van wat zich hier afspeelde tijdens WO I. We bezochten heel wat militaire begraafplaatsen. Jullie geschiedenis raakt mij wel.” Omar kon niet echt praten over waarom hij zijn land moest verlaten. “Er zijn twee redenen, een persoonlijk en een algemeen probleem.”

Religie

Een man van Iran nam deel aan de drumles. “Ons verblijf in Mesen was heel aangenaam”, zegt hij. “Het is de eerste keer dat ik probeer te drummen, maar het is wel fijn.” De Iranees krijgt het moeilijk als hij over zijn thuisland begint te vertellen. “Het is heel hard voor ons om op de vlucht te moeten zijn. Ik kreeg problemen met de religie in ons land. Ik heb alles moeten achterlaten en moet volledig opnieuw beginnen, wat wel heel hard is. Waar ik morgen terecht zal komen, weet ik totaal niet.”