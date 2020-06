Leerlingen geven ouders een coronadiploma: “Als dank voor de goede samenwerking” Christophe Maertens

05 juni 2020

17u10 0 Ieper De leerlingen van vrije basisschool Immaculata in Ieper mogen hun ouders een coronadiploma overhandigen. “Daarmee willen we hen bedanken voor de goede samenwerking in deze moeilijke periode.”

In Immaculata in Ieper krijgt vanavond elke leerling een diploma mee voor papa en mama. “De ouders hebben ongelofelijk hun best gedaan om hun kinderen bij staan terwijl ze van thuis les moesten volgen”, zegt directeur Peter Dehaerne. “Voor hen was het niet makkelijk om de rol van juf of meester op zich te nemen.” Het coronadiploma werd ondertekend door een jury en door de directeur. “Het is onze manier om de ouders te bedanken.”

Ondertussen verloopt de heropstart van de school goed. “Bijna iedereen was aanwezig en ik zie niet anders dan blije gezichten. Het heeft ons wel werk gekost om alles georganiseerd te krijgen. En dat voor heel de ploeg, meesters en juffen en het schoon- en administratief personeel. Ik hoop dat de minister van Onderwijs denkt aan een soort compensatie.”