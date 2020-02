Leerlingen college nemen deel aan de Taaltrofee Christophe Maertens

15u25 0 Ieper In het college van Ieper namen alle vierdejaars deel aan de Taaltrofee Nederlands, een nieuw taalinitiatief van het Davidsfonds in samenwerking met de Stichting Aliverde.

De Taaltrofee werd in het leven geroepen om jongeren de kans te bieden hun Nederlands in de verf te zetten. “Het is een wedstrijd voor alle vierde jaren uit het secundair onderwijs”, zegt directeur Frank Hosten van het Ieperse college. De proef bestaat uit meerkeuzevragen over verschillende aspecten van het Nederlands. De vijftig beste leerlingen mogen naar de finale op zondag 26 april in Kortrijk.