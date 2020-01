Leerlingen bouwen pop-upgalerie Impulsatelier op het Beeldenplein Christophe Maertens

21 januari 2020

14u57 0 Ieper De Dienst der Gedroomde Gewesten bouwt in samenwerking met de leerlingen van dé Academie de komende vier maandagen aan een installatie op het Beeldenplein in Ieper.

Het gaat om de opbouw van Galerie Impuls. Op 15 februari, de Dag van het Deeltijds Onderwijs, is het eindresultaat en de tentoonstelling van het Impulsatelier te zien. De bezoekers hebben de kans om een uniek werk op de kop te tikken. Het Impulsatelier is een onderdeel van dé Academie dat zich richt op mensen met een verstandelijke beperking. Jaarlijks komen de kunstenaars met hun werk naar buiten. De Dienst der Gedroomde Gewesten is een collectief dat Ieperlingen uitnodigt om aan de gedroomde stad van morgen te bouwen. Het doet dat met heel wat verschillende initiatieven.