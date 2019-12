Leerlingen 5de Moderealisatie en verkoop ontleden beha: “Er zit meer in dan je denkt” Christophe Maertens

11 december 2019

17u46 4 Ieper In de Heilige Familie in Ieper ontleden leerlingen van het vijfde jaar Moderealisatie en verkoop een beha. Voor Emiel Vanoverschelde, de enige jongen in de klas, alvast een bijzondere opdracht. “Maar toch was het interessant, ik heb veel bijgeleerd.”

De leerlingen van het vijfde jaar Moderealisatie en verkoop kregen dit jaar een bijzondere opdracht: de dissectie van de beha. “Zo'n opdracht staat normaal niet op ons programma, maar uitzonderlijk wilden we dat eens doen omdat het ons wel interessant leek”, zegt modeleerkracht Marlies Santy. “Zo konden de leerlingen zien wat het verschil is in prijs-kwaliteit, maar ook welke verschillende materialen er aan bod komen in dat kledijstuk. Het was voor hen even schrikken om te ontdekken uit hoeveel onderdelen een bh bestaat.”

Delicaat

“In het vak Mode moeten de studenten een werkstuk maken rond een thema”, gaat de lerares verder. “Dit keer kozen we ‘Goedemorgen’ als onderwerp. De leerlingen stonden even stil bij wat ze ’s morgens aantrekken. Wat doe je aan en in welke volgorde? We komen dan een wat delicaat artikel tegen: ondergoed of lingerie. Zo groeide het idee om dat soort kledijstukken eens te onderzoeken en er een presentatie rond te maken.”

Het is niet de bedoeling dat de leerlingen Moderealisatie en verkoop later beha's gaan maken, maar wel dat ze in de verkoop verder gaan. “Natuurlijk is het goed dat ze dit als achtergrond kunnen meenemen bij het aan de man brengen van het artikel. Als ze een klant kunnen adviseren over het hoe en wat van een beha, dan hebben ze een streepje voor. Ook hier op school doen we die oefening. De leerlingen moeten hun werkstuk aan ons proberen te verkopen.”

Enige jongen

“We hebben het kledingstuk volledig ontleed”, getuigt Charlotte Frimout (16) uit Zillebeke. “De conclusie is dat er meer in steekt dan je zou denken.” Voor leerling Emiel Vanoverschelde (16) was het alvast een heel bijzondere opdracht. Hij is namelijk de enige jongen in de klas. “Dat ik de enige jongen tussen de meisjes ben, ben ik ondertussen al gewoon en het is ook geen probleem”, lacht Emiel. “Toch was het even schrikken toen ik die opdracht kreeg. Maar eigenlijk was het wel interessant. We hebben veel bijgeleerd over de vele materialen die in een beha zitten. Ook brachten we een bezoek aan Lingerie Camelia in Staden. Daar kregen we te horen dat veel vrouwen bijvoorbeeld niet weten dat je een beha beter niet plooit, maar gewoon laat openliggen. Ik heb dus wel het een en ander bijgeleerd.”