Leerkracht Immaculata Ieper test positief op Covid-19: “Geen gevolgen voor de leerlingen, alle veiligheidsmaatregelen werden gerespecteerd” Christophe Maertens Hans Verbeke

07 september 2020

12u27 15 Ieper Een leerkracht van de middelbare school Immaculata in Ieper is positief getest op het coronavirus. Momenteel wordt onderzocht of de leerkracht in contact kwam met collega’s. Voor de leerlingen stelt zich geen probleem.

De leerkracht van de school meldde maandagochtend aan de school dat de uitslag van zijn coronatest positief was. De man zit momenteel in quarantaine, het contactonderzoek werd opgestart. “We onderzoeken met welke collega’s de leerkracht in contact kwam vorige week donderdag of vrijdag. Dat kon het geval zijn geweest in de lerarenkamer. Voor onze leerlingen stelt zich geen probleem, want alle veiligheidsmaatregelen werden gerespecteerd”, zegt directeur Jan Vannobel. “We bespreken nu met het CLB hoe het verder moet. Hopelijk blijft alles binnen de perken, anders mogen we onze school sluiten door een gebrek aan leerkrachten.”