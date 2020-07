Last Postceremonie krijgt al meteen veel aandacht: Tientallen toeschouwers volgen de plechtigheid buiten de Menenpoort Christophe Maertens

09 juli 2020

13u44 0

Sinds 1 juli vindt de Last Postceremonie opnieuw met publiek plaats nadat de Nationale Veiligheidsraad daarvoor het licht op groen plaatste. Onder de Menenpoort zijn een beperkt aantal plaatsen, maar buiten de nadars verzamelde zich deze week al heel wat volk.

Bij de uitbraak van Covid-19 stelde de Last Post Association alles in werk om de continuïteit van de dagelijkse plechtigheid te blijven garanderen. Vanaf 14 maart was er geen publiek meer toegelaten onder de Menenpoort. De ceremonie werd een tijdje geblazen door slechts een klaroener. Op 1 juli waren een beperkt aantal toeschouwers opnieuw toegelaten onder de Menenpoort, met respect voor de 1,5 meter afstand voor elkaar. De laatste dagen blijken er echter ook tientallen mensen op te dagen op vanachter de nadars de ceremonie mee te volgen. Hopelijk respecteren ook die de social distancing.