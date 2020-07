Last Post opnieuw met publiek: “Het is mooi dat er opnieuw volk komt kijken, maar daarvoor doen we het niet” Christophe Maertens

01 juli 2020

23u25 0 Ieper In Ieper is vanaf woensdag opnieuw publiek, weliswaar beperkt, toegelaten bij de Last Postceremonie. “We zijn fier dat het dagelijks eerbetoon konden voortzetten in deze moeilijk periode.”



Bij de uitbraak van Covid-19 heeft de Last Post Association alles in het werk gesteld om de continuïteit van de dagelijkse plechtigheid te blijven garanderen. Vanaf zaterdag 14 maart werd er geen publiek meer toegelaten onder de Menenpoort. Op woensdag 18 maart werd de Last Post gespeeld door één klaroener en dat bleef zo tot maandag 11 mei 2020, wanneer opnieuw drie klaroeners op de plechtigheid speelden.

Uniek eerbetoon

“De Last Post Association is bijzonder fier dat het unieke dagelijkse eerbetoon aan de gesneuvelden altijd is kunnen blijven doorgaan”, zegt voorzitter Benoit Mottrie. “Vanuit ons land, maar ook van over de hele wereld hebben we vele duizenden blijken van waardering en steun ontvangen omdat we de dagelijkse Last Post zijn blijven uitvoeren. Ik wil hierbij zeer uitdrukkelijk alle klaroeners, de ceremonial assistants en de leden van het bestuur van onze vereniging danken voor hun zeer bijzondere inzet in de voorbije periode”.

Door de versoepeling van de coronamaatregelen, is er vanaf 1 juli opnieuw publiek toegelaten onder de Menenpoort, dit met respect voor de social distancing-regel van 1,5 meter. Het aantal toeschouwers wordt beperkt tot een maximum van 152 personen per avond. Voetjes op de grond tonen waar de mensen kunnen staan. Vanaf 19.30 uur, een half uur voor de plechtigheid, is er een gecontroleerde toegang.

Nieuwe mijlpaal

“Deze maatregelen zijn nodig om de veiligheid van alle aanwezigen te verzekeren en wij hopen dat wij op de medewerking van iedereen mogen rekenen”, zegt de voorzitter. “Individuen of groepen die een krans wensen neer te leggen, kunnen een aanvraag indienen via het formulier op onze website. De deelname van muzikale groepen aan de plechtigheid is tot nader bericht nog niet mogelijk.”

Voor iedereen die betrokken is met de Last Post is 1 juli een nieuwe mijlpaal. Om deze reden organiseerde de Last Post Association een speciale ceremonie met burgemeester Emmily Talpe en Geert Bekaert, directeur van de Commonweath War Graves Commission (GWGC). Canada en Nieuw-Zeeland stonden erop om ook aanwezig te zijn en werden vertegenwoordigd door hun ambassadeur. Australië stuurde een militair vertegenwoordiger.

“Het is mooi dat er opnieuw een publiek is, maar daarvoor doen we het niet”, zegt klaroener Rik Vandekerckhove, die bijna veertig jaar de Last Post blaast. “Ik doe het echt voor de vele gesneuvelden die hier op de Menenpoort staan gebeiteld. Het was een aanpassing de voorbije periode, maar eenzaam heb ik me niet gevoeld. Alleen spelen is wel iets aparts. Je mag geen steek laten vallen, terwijl als je in groep bent je ben je toch wat meer ondersteund.” Meer info: www.lastpost.be