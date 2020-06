Last Post nog tot 1 juli zonder publiek Christophe Maertens

05 juni 2020

17u30 0 Ieper Op woensdag 1 juli zal het publiek opnieuw beperkt worden toegelaten onder de Menenpoort tijdens de Last Post. Dat laat de Last Pas weten op haar website.

Door de coronacrisis werd voor het eerst in de geschiedenis de Last Post zonder publiek gespeeld onder de Menenpoort. Dat gebeurt momenteel nog steeds door 1 klaroener. Op donderdag 4 juni bogen vertegenwoordigers van de stad Ieper, de Commonwealth War Graves Commission en de Last Post Association zich over hoe het nu verder gaat. Nog tot 1 juli 2020 zal er geen publiek toegelaten worden onder de Menenpoort en blijf een samenscholingsverbod van kracht buiten de Menenpoort. Alle verdere praktische info volgt zo snel mogelijk.