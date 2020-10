Last Post Association verwelkomt nieuwe ambassadeur van Nieuw-Zeeland Christophe Maertens

09 oktober 2020

08u39 0 Ieper Net als haar voorganger lijkt Diana Reaich, de nieuwe ambassadeur van Nieuw-Zeeland belang te hechten aan de relaties met de stad Ieper. Eerder deze week kwam ze al op bezoek om de Last Post ceremonie bij te wonen.

Vorig maand nam Gregory Andrews, een graag geziene diplomaat in Ieper, afscheid van de stad met een bezoek aan de Last Post. Net een maand later mocht de Last Post Association de nieuwe ambassadeur van Nieuw-Zeeland verwelkomen, mevrouw Diana Reaich. “We kijken uit naar een verdere samenwerking met de ambassade van Nieuw-Zeeland”, aldus de Last Post Association.