Last Post Association blikt met fotoboek terug op herdenkingsperiode 2014-2018 Christophe Maertens

18 september 2019

12u17 0 Ieper De Last Post Association heeft een fotoboek gepubliceerd waarin wordt teruggeblikt op de herdenkingsperiode 2014-2018.

Tussen 2014 en 2018 werden heel wat evenementen georganiseerd om de honderdste verjaardag van de Groote Oorlog te herdenken. “Het was een unieke periode waarbij mensen uit de hele wereld naar Ieper en de Westhoek kwamen om hulde te brengen aan hun landgenoten die gevochten hebben en gesneuveld zijn in de regio Ieper”, zegt voorzitter Benoit Mottrie van de Last Post Association. “Ook wij waren vereerd met het bezoek van verschillende koninklijke gasten en vips, maar de meeste bezoekers waren gewone mensen die hun geliefden herdachten of die kwamen om te herdenken.”

De voorzitter is dan ook bijzonder fier met de publicatie van het fotoboek. “Het is een uniek stuk waarin we terugblikken op de herdenkingsperiode 2014-2018. Het boek biedt een chronologisch overzicht van de herdenkingen tussen 2014 en 2018. Dit was een bijzonder intense en drukke periode met veel mooie herinneringen die we nog lang zullen koesteren.”

Het boek met harde kaft telt 140 pagina’s en bijna vierhonderd foto’s. Het kan besteld worden op de website van de Last Post Association en is te koop op een beperkt aantal plaatsen in Ieper, waaronder Toerisme Ieper.

De Last Post Association organiseerde de eerste Last Postplechtigheid in 1928 en is nog steeds verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van het eerbetoon onder de Menenpoort in Ieper. Meer info op www.lastpost.be.