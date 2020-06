Langeafstandszwemmen in Dikkebusvijver vanaf nu voor clubleden: “De vijver wordt een belevingsplaats, met respect voor de natuur” Christophe Maertens

19 juni 2020

15u20 10 Ieper Het Ieperse stadsbestuur laat toe dat clubleden kunnen langeafstandszwemmen in Dikkebusvijver. “Maar recreatief zwemmen en zwemmen door individuen blijft verboden.”

De vraag tot trainen in de vijver klonk al langer, maar de strenge Vlaamse regelgeving stond dit in de weg. Door een versoepeling van de milieuvoorwaarden wordt dit nu wel mogelijk. “We zijn blij dat we konden ingaan op de vraag om te kunnen langeafstandszwemmen in de vijver”, zegt schepen van Sport Patrick Benoot (Open Ieper). “Eerder zorgden we er voor dat er tien keer per jaar met elektrische boten gevist kan worden. Zo wordt Dikkebusvijver steeds meer een belevingsplaats, met respect voor de natuur.”

Ondertussen diende het Triatlon en Duatlon Team Ieper al een aanvraag in om er te kunnen zwemmen. Vanaf 22 juni start het team met trainingszwemmen op maandag en donderdag, telkens van 19 tot 20.30 uur. Tot 1 juli kan dit alleen in een bubbel van maximum twintig sporters en vanaf 1 juli wordt de bubbel uitgebreid tot vijftig zwemmers.

‘Water-Land-schap’

De stad benadrukt dat alleen clubleden in Dikkebusvijver kunnen zwemmen. Uiteraard moet de waterkwaliteit in orde zijn en moet er minstens één redder aanwezig zijn. “Recreatief zwemmen en zwemmen door individuen blijft verboden. Hierop zal de politie toezicht houden”, verzekert de schepen van Sport. “De waterkwaliteit is belangrijk om watersportrecreatie mogelijk te maken”, gaat Despeghel verder. “Daarom zetten we het landinrichtingsproject ‘Water-Land-Schap’ op om de instroom van mest- en sproeistoffen te voorkomen. Deze zomer planten we waterplanten aan in de taluds van de vijver voor een hogere biodiversiteit in het water. En eerder was er de plaatsing van een vistrap in de staart van de vijver.”