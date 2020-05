Lange Meersstraat afgesloten voor verkeer door werken Christophe Maertens

20 mei 2020

06u39 1 Ieper Nog 30 juni worden er nutswerken uitgevoerd in de Lange Meersstraat.

Daardoor zal de straat tijdens de werkuren afgesloten zijn voor alle verkeer. Ook de werken in de Sint-Niklaasstraat blijven lopende, waarbij de straat tijdens werkuren is afgesloten voor verkeer. De Korte Meersstraat en Sint-Jansstraat bereik je via de Sint-Godelievestraat.