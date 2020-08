Landbouwer vindt 18de-eeuwse grafsteen en schenkt die aan het Yper Museum: “Dit is een mooie aanwinst” Christophe Maertens

12 augustus 2020

08u16 0 Ieper Het Yper Museum is een mooi relict rijker dankzij landbouwer Luc Sampers uit Zuidschote. De boer schonk het museum een grafsteen die hij vond bij het bewerken van zijn land. Heemkundigen achterhaalden dat het overblijfsel uit de 18de eeuw stamt. “De grafsteen en het lokale historische onderzoek geven ons inzicht in het plattelandsleven in de dorpen rond Ieper in die periode.”

Zo’n 8 jaar geleden botste Landbouwer Luc Samper bij het omploegen van zijn weide op een witte marmeren blok van 50 centimeter hoog en 5 cm dik. “Vermoedelijk hoorde de steen bij de kerk van Zuidschote. De grafsteen werd waarschijnlijk in de loop der tijden uitgebroken en gebruikt als puin om een poel te dempen”, aldus Katrien Goudeseune van het Yper Museum. “Dat zou kunnen verklaren dat de landbouwer de steen op ruim anderhalve kilometer van de kerk vond.” Uit analyse en genealogisch onderzoek blijkt dat het om een grafsteen gaat van Laurentius Louage, geboren in 1655 in Zuidschote en gestorven op 9 november 1704 op 49 jarige leeftijd, en zijn echtgenote Clara van Belleghem, geboren op 30 maart 1659 in Langemark en overleden in 1733 in Zuidschote. De vrouw werd 74 jaar oud.

Deo optimo et maximo

De heemkundigen Aurel Sercu en Georges Smagghe onderzochten de levenswandel van Laurens en Clara en schreven er een artikel over in het heemkundig tijdschrift ‘de Boezingenaar’. Dankzij dat onderzoek kent het Yper Museum de herkomst van de witte steen. In de late 17de, vroeg 18de eeuw woonden in Zuidschote 55 gezinnen. Daarvan waren er 25 boerenfamilies. Laurens en Clara hadden minstens 5 kinderen. Het Yper Museum ontdekte dat Laurens Louagie een buitenpoorter was van de stad Ieper. Een buitenpoorter was iemand die de burgerrechten van een stad genoot, maar buiten de muren woonde. Dat betekende ook dat hij volgens het Iepers recht werd berecht bij een eventueel misdrijf. Laurens betaalde belastingen voor het privilege, en na zijn dood bleef zijn vrouw dat doen.

Het echtpaar pachtte een stuk grond ‘met hofstede’ in Zuidschote. Volgens het onderzoek blijkt dat er naast de kinderen 5 knechten bij het paar inwoonden. Zeker dit relatief hoge aantal knechten (3 jongens en 2 meisjes) wijst op een hoge welstand. Door de relatief hoge positie van de familie, is het niet onwaarschijnlijk dat ze in de kerk zijn begraven en niet in het kerkhof eromheen. Op de steen staat een epitaaf (een grafschrift), wat in de 18de eeuw een wijdverspreide gewoonte was. Epitafen moesten voorbijgangers aansporen om bij de overledene stil te staan. De vaste aanhef DOM staat voor Deo optimo et maximo en betekent ‘aan God, de beste en hoogste, gewijd’. Dit was sinds de 16de eeuw een populaire zin voor op graven en stamt uit de Romeinse periode.

Mooie aanwinst

“De grafsteen is een mooie aanwinst voor het Yper Museum”, zegt schepen van Musea Dimitry Soenen (N-VA). “We zullen die op de juiste manier bewaren voor het nageslacht. De steen en het lokale historische onderzoek geven ons inzicht in het plattelandsleven in de dorpen rond Ieper in de vroeg 18de eeuw. Dat allemaal dank zij de inzet en goede reflex van het gezin Sampers. De musea en ikzelf zijn hen daarom uiterst dankbaar.”