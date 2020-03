Landbouwer schenkt 12.000 mondmaskers aan Jan Yperman Ziekenhuis Christophe Maertens

17 maart 2020

18u32 3 Ieper Verschillende bedrijven uit de regio doen schenkingen aan het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper. Zo schonk landbouwer Marc Decroix uit Mesen 12.000 mondmaskers van het merk Willson.

“We bedanken iedereen en de burgemeester van Mesen voor deze prachtige schenkingen”, zegt het ziekenhuis. Jan Yperman Ziekenhuis bedankt ook de bedrijven Decoratie Ghyselen, Royal Sanders, Degels Metal, De Kiwi, Heilige Familie Ieper (afdeling decoratie), A3 Services, bol.com, VDAB en andere bedrijven en particulieren voor alle schenkingen en hulp.”

Landbouwer Marc Decroix uit Mesen had nog 12.000 mondmaskers op zijn bedrijf staan. “Marc is een hele goede vriend van mij en hij weet dat mijn vrouw in het ziekenhuis werkt”, aldus burgemeester Sandy Evrard. “Hij gaf haar een pakje mondmaskers mee om eens te zien of die goed waren en het ziekenhuis zei dat we ze allemaal mochten leveren. Marc, mijn vrouw en ik zijn blij dat we konden helpen.”

Ondertussen opende het ziekenhuis de pagina www.coronajyz.be, waar het alle vragen en antwoorden bundelt die te maken hebben met het ziekenhuis. De pagina wordt meermaals per dag aangevuld.