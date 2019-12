Laatste dag Kerstmagie afgelast, na plots overlijden volksfiguur Frans Barroo (68) VHS/CMW

23 december 2019

14u49 42 Ieper De Ieperse deelgemeente Vlamertinge rouwt om Frans Barroo (68). De voormalige cafébaas overleed maandagvoormiddag onverwacht in het kasteelpark van Vlamertinge. Hij stierf een natuurlijke dood. De laatste dag Kerstmagie, in en rond het kasteel, wordt afgelast.

Een passant trof maandagvoormiddag in het kasteelpark het levenloze lichaam aan van Frans Barroo. De hulpdiensten repten zich nog ter plaatse maar reanimatie mocht niet meer baten. Frans Barroo overleed ter plaatse. Het parket stuurde een wetsdokter ter plaatse. Die kwam tot de vaststelling dat de 68-jarige man een natuurlijke dood stierf.

Kerstmagie afgelast

Historalia, de overkoepelende organisatie die deze maand in zes kastelen in Vlaanderen (waaronder dat van Vlamertinge) een kersttheaterwandeling organiseert, besliste vrij snel om de voorstellingen van maandag te schrappen. “We vinden het ongepast om vandaag de voorstellingen te laten plaatsvinden in Vlamertinge en nemen onze beslissing uit respect voor de overledene”, klinkt het bij de organisatie. “We hebben intussen alle mensen die tickets hebben gekocht, verwittigd via telefoon en/of mail. Iedereen krijgt vanzelfsprekend de tickets ook terugbetaald.

Bekend figuur

Frans Barroo is in Vlamertinge maar ook daarbuiten een gekend figuur. Vele jaren lang baatte hij vlakbij de kerk het populaire café Sint-Joris uit, dat sinds maart 2008 gerund wordt door zijn dochter Inne. De volksfiguur was actief in het verenigingsleven in de Ieperse deelgemeente en schreef ook dertig jaar lang artikels voor Het Wekelijks Nieuws. Frans Barroo was gehuwd met Vera Deschildre. Het koppel heeft ook een zoon, Ben. Het is nog niet bekend wanneer precies de uitvaartplechtigheid plaatsvindt.