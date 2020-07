Laatste Covid-19-patiënt verlaat Jan Yperman Ziekenhuis: van de 242 opgenomen mensen met corona overleefden het 20 procent niet Christophe Maertens

02 juli 2020

18u02 0 Ieper Afgelopen maandag heeft de laatste Covid-19-patiënt het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper verlaten. “We blijven echter alert.”

Sinds het begin van de coronacrisis werden in totaal 242 patiënten met Covid-19 opgenomen in het Ieperse Jan Yperman Ziekenhuis. 50 patiënten daarvan overleefden het virus niet, wat neerkomt op zo’n 20 procent van de binnengebrachte besmette mensen. Goed nieuws is dat afgelopen maandag de laatste Covid-19-patiënt het ziekenhuis verliet. “Dat wil zeggen dat we op we op dit moment een coronavrij ziekenhuis zijn”, zegt woordvoerder Pieter-Jan Breyne. “Het is een opsteker voor al onze artsen en medewerkers na een bijzonder intense en uitdagende periode. Vanzelfsprekend blijven we alert en paraat om wanneer dat nodig is patiënten met COVID-19 op te vangen en de best mogelijke zorg te geven.”