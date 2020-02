Laatste controle winterbob: weer vier rijbewijzen ingetrokken VHS

04 februari 2020

19u36 3 Ieper De winterbobcampagne zit er op. Vorig weekend werden in de politiezone Arro Ieper de laatste controles gehouden. Vier automobilisten moesten hun rijbewijs afgeven.

Van de 186 gecontroleerde bestuurders hadden er elf te veel gedronken. Twee van hen speelden hun rijbewijs kwijt. De politie legde ook twee drugstests op en die bleken positief. Wie betrapt wordt onder invloed van drugs achter het stuur, moet onmiddellijk zijn of haar rijbewijs inleveren voor een periode van vijftien dagen. Nadien volgt nog een passage bij de politierechter. Het einde van de winterbobcampagne is voor de politie geen reden om op haar lauweren te gaan rusten. “Het aantal controleacties in onze zone zal niet verminderen. Verkeersveiligheid blijf een prioriteit”, klinkt het.