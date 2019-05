Laat gratis je fiets labelen Christophe Maertens

24 mei 2019

08u31 5 Ieper Op 29 mei kunnen fietsers in AC Auris in Ieper hun tweewieler gratis laten labelen.

“Reserveren of een afspraak maken om je fiets te laten labelen hoeft niet meer”, aldus het Ieperse stadsbestuur. “Kom naar AC Auris op 29 mei en laat je rijksregisternummer aanbrengen op het frame van je fiets. We ‘graveren’ de nummers niet langer in het frame van je fiets, we plakken nu een krachtig zelfklevend label op je fiets.” De dienst staat gratis ter beschikking van 8 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur aan de ingang van AC Auris. “De mensen die de fietsen labelen zijn dus verhuisd van de technische dienst naar Auris. Je hoeft je vanaf nu ook niet meer speciaal in te schrijven: kom gewoon af en breng zeker je identiteitskaart mee. Het labelen is een gratis service van Stad Ieper”, aldus nog het stadsbestuur.