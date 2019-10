Kwb wil voor ieder kind een sint Christophe Maertens

22 oktober 2019

15u54 4 Ieper Met de actie ‘Ieder kind een sint’ willen de Kristelijke Werknemersbeweging (Kwb) en enkele partners ouders en kinderen overtuigen om speelgoed te schenken aan de Sint. “Het is eens iets anders: de Sint die krijgt en herverdeelt. Verspreid over West-Vlaanderen zamelen we speelgoed in tijdens de Sinterklaasperiode”, aldus Hannes De Laere van Kwb.

De markt van Ieper kreeg al het bezoek van enkele zwarte pieten. “We moeten wel iets vroeger komen om de Sint te helpen in zijn zoektocht naar speelgoed”, klonk het bij de helpers van de heilige man. “We zetten hiermee onze actie ‘Ieder kind een sint’ in de kijker om zo de mensen te laten weten dat ze kunnen meehelpen met onze speelgoed inzamelactie.”

“Niet elk kind vindt op 6 december speelgoed in zijn schoen, ook al is het nog zo braaf”, vervolgt Hannes De Laere. “Met de actie ‘Ieder kind een sint’ wil kwb speelgoed inzamelen en bezorgen aan kinderen die het kunnen gebruiken.”

Het is al voor de 7de keer dat Kwbeensgezind en andere partnerorganisaties de handen in elkaar slaan om van de actie een succes te maken. Naast het inzamelen van speelgoed willen ze ook het thema armoede onder de mensen brengen. “Armoede is in België geen randfenomeen, integendeel. Meer dan 140.000 kinderen leven in armoede”, vertelt Hannes De Laere. “Een kwart van de kinderen woont in een huis zonder bad, toilet, centrale verwarming of warm en stromend water. We willen dan dit moment aangrijpen om ons steentje bij te dragen aan een warmere samenleving!”

De actie heeft een pedagogisch luik. “We stimuleren ouders en grootouders om een gesprek te voeren in het gezin over armoede en het krijgen van kansen. Waar is je kind gelukkig mee, waar zijn andere kinderen gelukkig mee? Waarmee wil je andere kinderen blij maken? Als jouw kind sint zou zijn, wat zou het aan de andere kindjes willen geven? We bieden gespreksmethodes aan op onze website. Zo wordt ieder kind een sint.”

De zwarte pieten bezoeken de komende weken nog andere plaatsen in de provincie om inwoners te sensibiliseren.