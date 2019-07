Kurt (50) overleden aan hersenmalaria: “Zijn hart lag in Afrika, daar zal hij ook rusten” Hans Verbeke & Erik De Block

04 juli 2019

19u40 5 Ieper Hersenmalaria, de gevaarlijkste vorm van malaria, heeft in Congo het leven gekost aan Kurt Naeye. De Ieperling was amper 50 en overleed woensdagnamiddag. Hij laat een partner achter. “Mijn broer had zijn hart verpand aan Afrika”, zegt zus Heidi. “Zijn leven was veel te kort. Maar hij leefde aan 200 per uur en daar zijn we dankbaar voor.” Kurt Naeye, die vroeger nog als technicus bij de stad Ieper werkte, wordt begraven op het continent waar hij zo van hield.

Zijn familie is met verstomming geslagen. “Kurt liet zich eind vorige week opnemen in een privékliniek in de hoofdstad Kinshasa”, weet zus Heidi. “De artsen dachten aanvankelijk dat zijn toestand te wijten was aan de suikerziekte waaraan hij leed. Maar toen hij almaar ellendiger werd, brachten bijkomende onderzoeken aan het licht dat mijn broer getroffen was door hersenmalaria. In bepaalde gevallen is die al na 48 uur dodelijk. Mijn broer is in een coma beland en uiteindelijk woensdagnamiddag overleden, in het bijzijn van zijn partner, Sylvie Nkuta Makumbuila.”

Geen evenement zonder Kurt

Kurt Naeye was een goed gekende figuur in Ieper. “Hij had voor- en tegenstanders maar vooral ook het hart op de goeie plaats”, vertelt Heidi. “Kurt werkte in een aantal grote bedrijven, zoals de betonfabriek Goudezeune in Kemmel maar ook bij de stad Ieper, als technicus. Hij was verantwoordelijk voor klank en belichting bij tal van evenementen. Vaak ging hij nadien ook als laatste naar huis, lang nadat het werk was afgelopen. Het was zijn natuur. Een evenement zonder Kurt bestond eigenlijk niet. Dat maakte dat hij heel gekend was in de stad.”

Lokroep naar Afrika

Enkele stevige reizen naar Ivoorkust deden hem besluiten om te verhuizen naar het Afrikaanse land. “Dat was in 2000”, herinnert Heidi zich. “Maar na verloop van tijd moest hij op de vlucht omwille van de burgeroorlog en keerde hij naar Ieper terug. Maar niet voor lang want in Vlaanderen voelde hij zich niet meer thuis. De lokroep naar Afrika was te sterk. Hij trok naar Kameroen waar hij als personeelsverantwoordelijke op een plantage ging werken. In Gabon gaf hij het beste van zichzelf in een weeshuis. Nu woonde hij al flink wat jaren in Congo, waar hij een relatie begon met Sylvie, een Afrikaanse die hij ginds leerde kennen.

Begrafenis regelen

Hoewel z’n ouders het in het verleden niet onder de markt hadden met hem, bleven ze hem steunen in het realiseren van zijn droom: een bestaan opbouwen in Afrika. “Kurt had een sterke band met mijn moeder”, vertelt Heidi. “Toen zij in januari van dit jaar overleed, was dat ook voor hem een zware klap. Nu moeten we zijn begrafenis regelen. We staan daarvoor in contact met zijn partner Sylvie maar ook met de Belgische ambassade en de fod Buitenlandse Zaken. Kurt zal in Congo begraven worden, hij zou het zelf niet anders gewild hebben. Omdat de doden in Afrika sneller begraven worden dan bij ons, zullen we alleen met ons hart bij hem zijn als hij z’n laatste rustplaats krijgt. Daarnaast willen we Sylvie niet aan haar lot overlaten. Ook voor haar is dit een zware opdoffer. Samen met Wied, een vriend, is ze Kurt blijven steunen en helpen. Daar zijn we dankbaar voor.”

Miniconcert, als herdenking

Omdat Kurt ook in Vlaanderen veel vrienden had, willen zijn broers en zus (Heidi, Harold, Gunther en Philippe) later in het Ieperse een miniconcert organiseren. “Kurt hield enorm van muziek en we willen hem op die manier herdenken, samen met al wie hem graag zag”, zegt Heidi. “Maar het zal nog wel even duren voor dat plan helemaal concreet wordt. Eerst moet hij de rust krijgen die hij verdient.”