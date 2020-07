Kunstwerken uit Ieperse Merghelynck Museum op ‘Topstukkenlijst’: “Een mooie bekroning” Christophe Maertens

14 juli 2020

16u56 0 Ieper De minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) heeft een aantal tekeningen uit de collectie van het Merghelynck Museum definitief op de ‘Topstukkenlijst’ geplaatst. Daarmee krikt het Ieperse museum zijn status de hoogte in.

Conservator Jan Dewilde is niet weinig trots dat een aantal werken uit het Merghelynck Museum op de lijst van het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap, of de ‘Topstukkenlijst’, zijn terecht gekomen. Die lijst heeft de bedoeling om het cultureel erfgoed dat voor de Vlaamse Gemeenschap in Vlaanderen moet blijven ook hier te houden, zegt Jan Dewilde. “Het gevaar bestaat dat topstukken in privéverzamelingen gemakkelijk naar het buitenland kunnen verhuizen, zonder dat we die ooit terugzien. Die lijst moet dat voorkomen. Werken die op de lijst staan, kunnen ook minder gemakkelijk worden uitgeleend aan buitenlandse musea.”

Rome en omgeving

De werken waarover het gaat stammen uit de neoclassicistische periode: het einde van de 18de eeuw - begin van de 19de eeuw, hét verzamelgebied van het Mergelynck Museum. Zo is er een reeks van 22 grote tekeningen uit de 18de eeuw met zichten op Rome en omgeving, gemaakt door verschillende kunstenaars.

“Deze tekeningen werden verzameld door Ieperling Jacques Valcke”, zegt de conservator. “Als kunstenaar maakte hij zijn opleiding af met een ‘grand tour’, een lang studieverblijf in Italië om er de overvloed aan kunstwerken te bestuderen. In Rome vertoefde hij in de kringen van de ‘pensionnaires’ of kostgangers van de Académie de France. De jonge kunstenaars werkten er samen en beïnvloedden elkaar. Tekeningen werden aan elkaar geschonken of met elkaar uitgewisseld. De verzameling in Ieper is hiervan een sterk voorbeeld. Bijzonder interessant is de aanwezigheid van enkele werken van de Franse kunstenaar Joseph Barthélémy Le Bouteux, van wie kunstwerken uiterst zeldzaam zijn. Het Merghelynck Museum bezit tot op vandaag het grootste en meest representatieve ensemble van zijn landschapstekeningen.”

Kasteel van Versailles

Anderzijds wordt de grote tekening uit 1773 van Louis-Jean Desprez opgenomen op de topstukkenlijst. “Deze tekening is een unicum in Vlaanderen en is zowel historisch als cultuurhistorisch van groot belang”, verduidelijkt Jan Dewilde. “In 1773 was Marie-Antoinette al ruim drie jaar gehuwd met de Franse kroonprins, de latere koning Lodewijk XVI. Ze verbleven al die tijd op het kasteel van Versailles en pas op 8 juni 1773 deed zij haar lang verwachte plechtige intrede in de stad Parijs. Op een meesterlijke wijze geeft Desprez dat feestelijk moment weer.”

De kunstwerken tonen niet alleen een bewogen geschiedenis, ze hebben ook een bewogen geschiedenis. “Pas toen de stad Ieper in 1994 het beheer van het Merghelynck Museum overnam van de Académie royale de Belgique, werd de reeks van 22 landschapstekeningen herontdekt”, weet de conservator. “Voor het eerst sedert 1915 werden ze in 1996 gepresenteerd aan het publiek tijdens de tijdelijke tentoonstelling ‘Bloedmooi’ in het Stedelijk Museum. Het meesterwerk van Desprez bleef nog langer verborgen. De tekening was tijdens de Eerste Wereldoorlog te zien op een tentoonstelling in het Petit Palais in Parijs met erfgoed gered uit de Westhoek. Pas eind 2007 werd het werk herontdekt tijdens een verhuizing in de Parijse Bibliothèque nationale de France. Op 8 april 2008 werd dit meesterwerk terug aan het Merghelynck Museum geschonken. En vandaag dus op de topstukkenlijst! Een mooie bekroning.”

Collectie Antony

“Gezien het grote kunsthistorisch belang van deze kunstwerken is het goed dat deze werken op de topstukkenlijst komen en ze op deze manier extra beschermd worden”, voegt schepen van Musea Dimitry Soenen (N-VA) daar aan toe. “De Ieperse Musea zijn hiermee trouwens niet aan hun proefstuk toe. Ook In Flanders Fields museum bezit en bewaard een aantal topstukken: de collectie Antony, de verzameling geborduurde meelzakken en het dagboek Van Walleghem.”