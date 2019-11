Kunstwerk op achtergevel CC Het Perron Christophe Maertens

12 november 2019

16u10 1 Ieper Naar aanleiding van het kunstproject Mural Art in Ieper wordt een werk aangebracht op de achtergevel van CC Het Perron.

CC Het Perron lanceerde in het begin van de zomer een oproep naar foto’s van streetart in trein-, tram- of busstations. Het CC kreeg van reizigers verschillende foto’s binnen die nu worden gebruikt in een tentoonstelling. Naar aanleiding van het project wordt een kunstwerk op de achtergevel van het Perron aangebracht. Dat wordt op 24 november ingehuldigd tijdens de finissage van de tentoonstelling Mural Art. “Iedereen is welkom vanaf 17 uur. Er is een dj en een gratis drankje voorzien”, zegt schepen Valentijn Despeghel.