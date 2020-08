Kunstwandeling ‘De Passanten’ toont stalen silhouetten van Ieperlingen: “Het is tof dat mensen op zoek gaan naar hun eigen profiel” Christophe Maertens

21 augustus 2020

13u44 1 Ieper In de Ligywijk, De Vloei en Hoveland loopt nog tot eind oktober een kunstwandeling met stalen silhouetten van veertig wijkbewoners. Het initiatief kadert in het kunstproject ‘De Passanten’, waarbij lokale kunstenaars meer kansen krijgen hun werk te tonen. Nu was het de beurt aan Palieter Hillewaere, die wel heel origineel uit de hoek kwam.

‘De Passanten’ is een Iepers kunstproject waarbij kunstenaars op een bijzondere locatie kunnen exposeren. “Normaal gebeurt dat in het centrum van Ieper, maar ik wil het initiatief wat meer opentrekken naar de buitengemeenten”, zegt schepen van Cultuur Valentijn Despeghel (sp.a). “We doen dat nu in drie wijken, namelijk de Ligywijk, De Vloei en Hoveland. Daar werkten we een wandeling uit van drie kilometer. Die wijken staan nogal op zichzelf en we willen ze met het project een beetje dichter bij elkaar brengen.”

Op uitnodiging

Aan de wandeling hangt een origineel kunstwerk vast gemaakt door kunstenaar Palieter Hillewaere (37). “Ik zocht inspiratie in het woord ‘passanten’. Het was de bedoeling dat ik silhouetten zou aftekenen van mensen die langsliepen en daar dan een profiel van zou maken. Door corona hebben we de plannen moeten veranderen. Daarop hebben we de bewoners van de wijken een uitnodiging gestuurd. Ze mochten naar het buurthuis in de Vloei komen. Aanvankelijk zou ik dertig vormen maken, maar tot mijn verbazing gaven heel wat mensen gehoor aan de oproep. In totaal tekende ik veertig silhouetten.”

Op zoek naar je eigen silhouet

Voor de kunstenaar was het geen makkelijke opdracht om de vormen te maken. “Ik gebruikte staal en heb alles met de hand geplooid. Ik moest het houden op vijf per dag, want ik was bekaf tegen de avond.” In de werken bracht de kunstenaar de voornaam aan van de persoon naar wie de vorm was geplooid. “Samen met de werkgroep heb ik plekjes gezocht waar de werken konden staan. Het is leuk dat mensen hun eigen vorm vinden en er dan even gaan onder staan”, glimlacht de kunstenaar. “Ik ben blij dat de deelnemers zo talrijk opdaagden en enthousiast reageren. Dat geeft wel voldoening in mijn werk.”

De silhouetten blijven nog staan tot oktober. Daarna krijgen de mensen die zich lieten tekenen de kans hun exemplaar te kopen. De helft van de opbrengst gaat naar een goed doel. Van het parcours is er een folder beschikbaar met daarin een woordje uitleg.